Ninel Conde se sincera tras fuga de Larry Ramos

Ciudad de México.- Ninel Conde reapareció públicamente para hablar de su situación sentimental y legal tras la fuga de su marido Larry Ramos de las autoridades en Estados Unidos.

Durante la entrevista concedida al programa “El Colador” de Telemundo, la cantante y actriz confesó lo mal que se encuentra en el aspecto anímico ante este escenario.

“Es un tema que no estoy preparada para ahondar, pero a nivel emocional es muy difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana. Es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien, es un ejemplo terrible, pero no te lo esperas. Es un duelo”, explicó.

Posteriormente, la intérprete destacó que no le teme a la justicia.

A mí nadie me ha venido a buscar, a mí nadie me ha interrogado, no es un problema legal para mí, es un problema del corazón, yo soy una persona que a mí… si me tiene… todavía no entiendo, como dices tú a lo mejor cegado en cierto sentido, pero en mi mundo, yo tengo mi realidad, y esa situación que tu mencionas es ajena a mí, es una situación que inició antes de yo conocer a esta persona”