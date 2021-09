Ninel Conde inicia proceso legal contra su expareja Giovanni Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 19 de julio, Ninel Conde inició un proceso jurídico en contra de su expareja y padre de su hijo menor, Giovanni Medina por los cargos de Daño Moral, después de desahogar diversas declaraciones en su contra.

Según mencionó su abogado, Gustavo Herrera Torres, el martes pasado se realizó la audiencia en donde Giovanni Medinda Torres se negó a aparecer ante las autoridades.

Durante una participación esta semana en el programa vespertino "De Primera Mano" de Imagen Televisión, Gustavo Torres, abogado de la actriz y cantante expusó: “Se concede a las partes un término de diez días para ofrecer pruebas”, tras hacerse públicos algunos documentos de la demanda a Giovanni Medina.

Ninel Conde está en la pelea legal con su expareja para lograr ver a su hijo Emmanuel.

La primera audiencia

El pasado 21 de septiembre tuvo lugar la primera audiencia en la Ciudad de México, pero sin contar con la presencia del padre del hijo menor de Ninel Conde, Emmanuel, iniciando el proceso donde demanda que presentan las pruebas correspondientes por la que la acusan y los cuales le han ocasionado serios problemas de imagen.

Por su parte, Giovanni Medina reiteró que no se presentó porque su único interés es el asunto legal, que tiene como fin obtener la custodia del hijo de ambos, quien, actualmente continúa viviendo con el empresario de 31 años.

Cabe recordar que la nueva denuncia contra Medina tiene como propósito esclarcer y limpiar la imagen de Ninel Conde, explicó su abogado a la revista TV Notas: “Esta demanda es de carácter civil, es un daño moral que está intentando la señora Ninel Herrera Conde en contra de Giovanny Medina por dos motivos: uno, por los ataques que ha proferido Giovanni en contra de su persona, imagen reputación y decoro; y dos: también demanda en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor”, explicó.

Ninel Conde en Instagram.

Litigante defiende posición de Ninel

Es importante recordar que el litigante de Ninel la defendió argumentando que las declraciones de su expareja no benefician la disputa por la guardia y custodia por su hijo: “Públicamente ha hecho declaraciones graves que afectan la imagen de Ninel. Dice que está relacionada con narcotráfico, que lava dinero, que realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita”, explicó para la revista TV Notas.

Además, Ninel Conde le respondío a través de su cuenta de Instagram: “En este mundo hay dos tipos de personas, las que ven el triunfo de las demás y desean superarse y las que solo ven y critican. Rodéate de las primeras… las segundas déjalas ahí… criticando”, mencionó la intérprete.

La intérprete se ha visto involucrada en múltiples escandalos recientemente, tan sólo hace unos días se dio a conocer la fuga de Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, con quien contrajo nupcias en octubre de 2020 y que es acusado en Estados Unidos de fraude y enriquecimiento ilícito.

Ninel Conde ¿Relacionada con la delincuencia?

Algunos rumores aseguban que Ninel Conde estaba involucrada en los negocios ilegales de su esposo, por lo que estaba siendo investigada por la justica americana, pero los representantes de Ninel salieron a desmentirlos hace unos días a través de un comunicado emitido para los medios.

Hasta ahora Ninel Conde ha callado públicamente sobre el problema legal en el que se encuentra su pareja, mientra tanto se puede leer en el comunicado para la prensa: “Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, acentuó el comunicado.