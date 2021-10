Nicki Nicole estrena su tema "Pensamos" junto a Mon Laferte

ARGENTINA.- En los últimos meses, Nicki Nicole ha logrado sorprender a sus seguidores por los múltiples proyectos que ha sacado la luz, tal fue su reciente lanzamiento de "Baby", luego formó parte de Tiny Desk Concerts de NPR para representar a los artistas en el Mes de la Herencia Hispana, y ahora, la argentina unió su voz con la cantaura chilena Mon Laferte para el nuevo tema "Pensamos".

Este tema es un adelanto del nuevo material discográfico de la joven de 21 años, luego de sus últimos lanzamientos con "Parte de mí" y "Baby", y el cual se estrenará oficialmente en las plataformas de streaming el próximo 28 de octubre.

"Pensamos" es una balada que fusiona el estilo de ambas artistas, con un toque de pop alternativo de Laferte y el urbano latino de la argentina, algo que encantó a los seguidores de las cantantes que rápidamente expresaron su opinión en redes sociales.

Mon Laferte es una artista que admiro muchísimo y siempre fue #partedemi. Qué honor poder compartirles esta canción con ella", escribió Nicki Nicole en su publicación de Instagram.

Sobre la letra, "Pensamos" narra la historia de una ruptura amorosa y la intencion de resolver el problema para volver a estar juntos, pues la voz no puede dejar de pensar en la persona que ya no se encuentra a su lado. “Y si las cosas no salieron como pensamos y si los tiempos no esperaron lo que hallamos, haciendo como que fuera peor que todo y me miro al espejo y encuentro el no”, suena en el estribillo.

Para el lanzamiento del nuevo tema, Nicki y Laferte acompañaron la canción con un video musical que cuenta con la letra, además de ser una recopilación del día a día de las cantantes durante la grabación.

Cabe recordar que esta no será la única colaboración para el próximo disco de la argentina, pues hace unos día reveló que incluirá canciones con Rauw Alejandro, Dread Mar I, Bizarrap, Tiago PZK, Snow Tha Product y Ptazeta. Asimismo, la intérprete de "Colocao" anunció que la gira para presentar su álbum serán el 27 de noviembre en Rosario, el 28 en Córdoba y el 3 de diciembre en Buenos Aires.

De momento, el videoclip se subió a la plataforma de Youtube hace tan solo unas horas y ya cuenta con más 180 mil reproducciones y 37 mil Me gusta por parte de los usuarios, quienes expresaron que era una balada demasiado relajante, buena e increíble. Pues varios fans aseguraron que esta era una colaboración que no sabían que necesitaban.

Y como siempre suele suceder, en redes sociales algunos internauta reaccionaron con memes para demostrar lo que sintieron al escuchar "Pensamos", aunque también hubo tiernos tweets sobre lo mucho que les gustó esta canción.