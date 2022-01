Nerea Godínez rinde homenaje a Octavio Ocaña con tatuaje de su rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Nerea Godínez, la prometida del fallecido actor Octavio Ocaña, inmortalizó el rostro del artista en su brazo al realizarse un emotivo tatuaje del joven, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre tras recibir un impacto de bala durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lecheria.

Y a casi tres meses del triste suceso, la novia del histrión demostró el gran amor que siente por Ocaña al hacerse un tatuaje que se parece a uno que también portaba su pareja, pero ella quiso modificarlo un poco y plasmar la cara de Octavio, incluso con ciertos tonos rojizos que caracterizan a la perfección el aspecto del actor.

A través de una publicación en Instagram y de un video de TikTok, Nerea Godínez compartió cómo fue el proceso creativo y cómo fue que se tatuó el rostro de su novio: "Te amo. Maravilloso arte por @Emserone", se lee en la descripción del clip.

En este, la joven mostró que optó por realizarse un tatuaje que también tenía Octavio Ocaña, ademas de colocarlo en el mismo lugar en el que el actor tenía el suyo, en el antebrazo derecho, posiblemente para hacer el mensaje y simbolismo más fuerte.

Se trata de un hombre con barba que porta un sombrero verde como el que caraceriza a los leprechauns, una criatura perteneciente a la mitologia irlandesa. Y aunque el intérprete de Benito Rivers se plasmó una cara cualquiera, Godínez decidió ponerse las facciones exactas de quien fue su prometido.

Una vez que se publicó el video, Nerea recibió varios comentarios de cariño y aplaudieron a la joven por hacer este tierno homenaje hacia su novio, pues anteriormente se especuló que Godínez solo estaba con Octavio por "conveniencia".

"Los que dicen qué nerea no lo quería Si una persona no quiera a otra en una relación no se hace un tatuaje de él", "Esto se llama amor verdadero", "Se nota el amor que le tienes mi niña, el te amará y te cuidará para toda la eternidad y algún día volverán a verse y van a ser muy felices", "Qué bonita forma de recordarlo siempre, quedó super lindo", son algunos de los comentarios.