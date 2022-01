Octavio Ocaña: Nerea Godínez recuerda el 2021 con nostalgia

CIUDAD DE MÉXICO.- No es extraño ver que para algunas personas el fin de año sea un día con nostalgia, miedo o confusión, pues a veces lo que sucedió fue tan fuerte que es difícil reconocer que el tiempo comienza de nuevo para tener más oportunidades en cada día.

Tal fue el caso de Nerea Godínez y su segunda familia, los padres y hermanas del fallecido actor reconocido por su papel de Benito Rivers en la serie de "Vecinos", Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre al recibir un impacto de bala durante una persecución policial en la autopista de Chamapa-Lechería.

Para decirle adiós al 2021, quien fue la prometida del actor compartió una reveladora publicación en su cuenta de Instagram, en la cual admitió lo duro que fue perder al amor de su vida en las circunstancias que, para muchos, aún es un gran misterio.

Como parte de su descripción, Nerea escribió lo mucho que ha pedido para que Octavio Ocaña estuviera junto a ella y su familia, pero al ser imposible reconoció que no podría desear un "feliz año" porque siguen en su proceso de duelo, aunque quiso desear un próspero 2022 a todos sus seguidores.

Por último, la joven escribió que la familia del actor se convirtió en una parte esencial en su vida.

No sabes como he pedido porque estuvieras tú aquí conmigo, con nosotros, pero la vida es dura y no voy a desearnos un feliz año porque al menos para nosotros no lo será... al menos aún no. Feliz año para todos, que la vida y este nuevo año les dé su mejor cara. Vivan, rían y amen con locura!!! Esta será mi segunda familia ETERNAMENTE, le duela a quien le duela", se lee en la publicación.