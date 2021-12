Prometida de Octavio Ocaña aparece vestida de novia y recibe críticas

MÉXICO.- Desde la muerte del actor Octavio Ocaña, el pasado 29 de octubre, su pareja, Nerea Godínez ha sido blanco de especulaciones y críticas a causa de su actividad en redes sociales. La joven mantenía una relación sentimental con el fallecido actor y estaban planeando casarse; sin embargo, estos planes no se concretaron a causa del accidente de extrañas circunstancias en el que Ocaña perdió la vida a sus 23 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, Nerea ha publicado distintos mensajes recordando a su novio y compartiendo cómo lleva su duelo. A causa de la atención que ha recibido, abundan en sus publicaciones comentarios negativos de quienes la acusan de ser oportunista con la situación.

En las últimas horas, la joven volvió a ser foco de críticas luego de compartir una imagen en la que parece vestida de novia. La publicación despertó la curiosidad de los seguidores quienes le cuestionaron si estaba planeando contraer matrimonio o si se trataba de una forma de honrar la memoria de su prometido.

De inmediato, la joven explicó la situación y dijo que se trató solo de de ayudar a una amiga para que practicara su maquillaje.

"Para que no empiecen. Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla”, explicó.