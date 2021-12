La complicada Navidad de Nerea Godínez, pareja del fallecido Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Para las personas que formaban parte de la vida del fallecido actor Octavio Ocaña, las fechas festivas como cumpleaños y navidades serán difíciles de afrontar tras su pérdida.

Con una “chela” y con la playera del Cruz Azul pasó la víspera de Navidad Nerea Godínez, quien fuera su pareja antes de su fallecimiento.

Godínez visitó “el lugar del 'accidente'”, como ella escribió entre comillas, para recordar a Ocaña durante estas épocas decembrinas, que suelen festejarse en compañía de tus seres queridos.

Feliz navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE”, escribió en un video que publicó en Instagram.

Para la emotiva ocasión, Nerea llevó a Ocaña su cerveza preferida al sitio, así como unas pulseras y un dibujo que hizo el hijo de ella.

Agregó otro mensaje sentimental como: “en esta vida no se pudo mi amor, pero sé que de alguna forma volveremos a estar juntos. Que cada lagrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar”.

La Navidad fue una celebración dolorosa para Nerea Godínez, como dejó ver en sus historias de Instagram, ya que publicó mensajes como “Hoy necesito sentirte un poquito cerca” y “Creo que duele más hoy”.

Para la cena navideña, Nerea eligió usar una playera del equipo de futbol Cruz Azul, en memoria de Ocaña. También reveló que visitar su nicho, como lo ha hecho cada semana desde que falleció el actor, le dio un poco más de tranquilidad.