El día que Octavio Ocaña explicó cómo se filtraron sus 'packs'

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 29 de octubre se dio una de las noticias más lamentables del año que Octavio Ocaña, actor que le dio vida a “Benito” personaje de la serie de televisión “Vecinos”, había sido asesinado a balazos en el municipio de Cuatitlán Izacalli.

Por supuesto fue algo que llegó a conmover a todos sus fanáticos, quienes han exigido justicia y algunos han llegado a señalar que fue “asesinado”, pero la físcalia del Estado de México reveló que había muerto de un disparo accidental.

Aunque el artista era alguien muy querido del público, no estuvo exento de estar en vuelto en polémicas, una de ellas fue que se llegaron a publicar fotografías de él totalmente desnudo.

Hace más de un año Octavio ofreció una entrevista para el programa de YouTube ‘Snserio’, donde llegó a hablar de sus relaciones amorosas y hasta como se llegó a difundir sus imágenes.

El actor reveló que cuando sucedió todo tenía alrededor de 14 años y hasta les insinuó a los conductores que pusieran dichas fotografías, porque en aquel momento él estaba a “todo dar”.

“Las pueden buscar y la neta no les presumo” dijo Octavio Ocaña.

Los periodistas llegaron a decirle al actor “que estaba bien entrado”, pero la imagen solamente era parte de la mitad de su cara y su pecho, para evitar meterse en algun problema legal.

Ocaña confesó que sus ‘packs’ se filtraron por un “juego”, estaba en un grupo de chat con amigos y amigas, algunos de los miembros comenzaron a enviar algunas de sus fotografías, incluido él.

Estabamos en un grupo con unos amigos, hombres y mujeres, de whats, fue alos 15 años, hace 7 años, de repente así mandando las chavas, muy éxotico” reveló el actor.

El artista reveló que sus amigos no lo dejaban en paz y decidió mandarles la foto, cuando uno de ellos dijo que la publicaría, pero al final todo esto le causo gran controversia en el medio del espectáculo.

Novia de Octavio Ocaña apareció vestida de novia

Nerea Godínez hace unas semanas sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que se le podía ver vestida de novia, por supuesto muchos relacionaron con el ya fallecido actor y los planes que tenían a futuro.

"Para que no empiecen. Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla" reveló la joven.