Familia de Octavio Ocaña pide apoyo al público

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las noticias que conmovió a todo el medio del espectáculo en 2021, fue el fallecimiento del actor, Octavio Ocaña, después de que se haya dado a conocer que supuestamente se habría disparado, mientras la policía lo segía.

Sin embargo los familiares del artista no han dejado de trabajar y siguen investigando para conocer las causas de lo que realmente sucedió en el accidente, que fue víctima Octavio y quien perdió la vida en el lugar.

A pesar de este informe que dio la Fiscalía, sus seres queridos no han quedado conforme, porque aseguran que el actor no se habría quitado la vida, por lo que hasta el momento siguen buscando pruebas que los ayuden y aporten al caso según el portal de TVNotas.

Es por eso que el grupo de abogados llamado Lexpro que están tratando el caso y Bertha Ocaña publicaron un video donde le piden al público que les ayude con alguna grabación o fotografía que tengan de aquel momento.

Las investigaciones han seguido su curso y cada día tenemos más elementos para comprobar que mi hermano ¡No se disparó!, pero aún queda un largo camino por andar, por eso hoy me dirijo a ustedes para pedir su apoyo", reveló Bertha.



Además la joven agregó que desde el momento que se enteraron del lamentable incidente que cobró al vida de su hermano, decidieron comenzar a investigar lo que realmente había pasado y exigir justicia.

Bertha reveló que han logrado obtener una gran cantidad de videos e imágenes, y es precisamente el equipo de su familia quienes se encuentra analizando cada detalles, pero están conscientes de que debe de haber más pruebas, es por eso que le pidió a la gente que enviaran cualquier fotografía que tuvieran de aquel día.

"Así que les pido de favor que si ustedes tienen videos o fotos que ustedes tengan o algún conocido de ustedes haya tomado en ese momento o momentos después, por favor, envíanoslos, nosotros cuidaremos su identidad y sus datos serán confidenciales" reveló la hermana del actor.

Nerea Godínez recuerda el 2021 con nostalgia

Para despedir el 2021, la prometida del actor realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en el que reveló lo difícil que fue perder al amor de su vida ante las circunstancias, que hasta ahora se ha puesto en duda.

"No sabes como he pedido porque estuvieras tú aquí conmigo, con nosotros, pero la vida es dura y no voy a desearnos un feliz año porque al menos para nosotros no lo será... al menos aún no. Feliz año para todos, que la vida y este nuevo año les dé su mejor cara. Vivan, rían y amen con locura!!! Esta será mi segunda familia ETERNAMENTE, le duela a quien le duela" reveló la joven.