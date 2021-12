Nerea Godínez revela cómo enfrenta el duelo tras la muerte de Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Nerea Godínez reveló para el programa "De Primera Mano" cómo afronta el duelo por la muerte de su prometido, Octavio Ocaña quien murió el pasado 29 de octubre al recibir un impacto de bala durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería.

Ante la terrible tragedia que sufrió la familia del joven, además de sus colegas del mundo del espectáculo y el público mexicano, su prometida expresó que aún se sentía devastada por el hecho y que no le gustaba estar en su casa porque todo le recordaba a su novio.

Todo en mi casa es él. Todo es Tavo", expresó para los presentadores del programa de Imagen Televisión, quienes la cuestionaron sobre cómo ha sido su duelo desde la partida de su pareja sentimental.

Instagram/@nerea.gogo

Nerea comentó que le ha costado mucho trabajo estar en su hogar, pues asegura que todo le recuerda a Octavio Ocaña: “Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa. Me quedó ahí un buen rato o voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato. Nada más vengo y duermo”, confesó.

Godínez destacó que trata de mantenerse ocupada y lejos de su domicilio, ya que mencionó que si se quedaba dentro de su hogar comenzaba a sufrir de ansiedad, además de sincerarse que lloraba gran parte del día y por eso buscaba estar acompañada de su cuñada para no quedarse sola.

En el programa "De primera mano", los conductores le preguntaron si tenía algún mensaje para quien hubiera sido su esposo, a lo que ella respondió que le pediría a Octavio que le enseñe a vivir una vida sin él: "Le diría que me enseñe a seguir sin él".

Hace un par de días, la joven aseguró para el mismo programa que no existió un testamento de Ocaña que beneficiara a ella o a su hijo Andrés, ya que diferentes medios comenzaron a señalar que el dinero del fallecido actor irían directamente para Nerea, a lo que ella negó el rumor y destacó que toda la familia del intérprete de Benito Rivers sigue su vida laboral con normalidad.

Te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá, igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo”, destacó Godínez.

Para finalizar con el tema, Nerea explicó que Octavio no la hizo heredera de su fortuna como se llegó a pensar en la prensa y que las propiedades que ella posee son por su parte. "La casa es mía, es rentada pero es mía, yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tenía ni siquiera está a mi nombre”, expresó Godínez.