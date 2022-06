Natalia Téllez habla de la muerte de su madre: "Mi mayor inseguridad es que no tengo mamá"

MÉXICO.- Natalia Téllez es una de las conductoras más alegres y carismáticas de la televisión mexicana y a menudo se sincera con el público sobre temas de su vida personal, especialmente en su participación en Netas Divinas.

En la más reciente transmisión del programa la actriz habló de su más grande inseguridad y conmovió a sus compañeras, Consuelo Duval, Galilea Montijo, Daniela Magun y Paola Rojas.

Mi mayor inseguridad siempre ha sido que no tengo mamá y que siento que hay un lado femenino mío que no logro conectar […] Ahora con una hija me está haciendo mierd* eso y tomo terapia, escribo y vengo y las tengo y les agradezco, pero es como un lado que niegas y se me regresa y lo tengo roto, es doloroso”, expresó visiblemente conmovida.

Sus compañeras agradecieron que compartiera algo tan personal y Consuelo Duval la tomó de la mano para consolarla. Por su parte, Galilea la invitó a tomar "unos mezcales" para pasar un rato divertido juntas. “Por favor”, dijo Natalia.

La madre de Natalia

Martha Beatriz es el nombre de la mamá de Téllez y perdió la vida a causa de cáncer cuando la conductora tenía 15 años. “Mi mamá estuvo enferma con mucho tiempo y yo presencié su partida. Yo tenía mucha fe y cuando lo vi dije: ‘wow sí, ahí realmente se acaba’”, contó.

Además, Téllez confesó que sintió enojo en ese momento porque pensó que su madre la había abandonado: “eso es algo que tuve que trabajar mucho en terapia, yo decía: ‘no tengo mamá’ y una psicóloga me corrigió y me dijo: ‘perder a tu mamá no significa que no la tienes porque una madre es una identidad personal’”, expresó.