Galilea Montijo habla de la depresión que sufrió después de dar a luz: "¿Ahora qué se hace?"

MÉXICO.- El pasado miércoles 11 de mayo, Galilea Montijo se integró al programa Netas Divinas, junto a Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y Paola Rojas. En su más reciente emisión y siguiendo el estilo del show, la conductora de Hoy se sinceró con el público y habló de la depresión que vivió después de tener a su hijo.

Durante la charla donde abordaron temas relacionados con la salud mental y los pensamientos intrusivos la conversación tomó un rumbo muy personal cuando Galilea reveló algunos detalles de su maternidad. Cabe recordar que el 2012 la conductora tuvo a su hijo Mateo con su esposo Fernando González Reina.

“A mí me dio depresión postparto cuando al tercer día yo llego con Mateo a la casa y fue como de ‘Okay y ¿Ahora qué se hace?’ Es ahí cuando digo ‘¿Por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir?’ Yo sentía que los edificios se me venían encima”, explicó Galilea frente de las cámaras.

Así mismo, la conductora habló de lo difícil que fue para ella amamantar a su hijo, pues tuvo problemas para generar leche materna. Esto le provocó temor e inseguridad pues pensó que afectaría el vínculo entre ella y el bebé.

“Yo no pude amamantar, con todo esto (señaló sus pechos), pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno... No bajó la leche, (me dijeron): ‘no va a poder, pues no, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, agregó.

Galilea mal recibida

Cabe señalar que la llegada de Galilea al programa no fue bien tomada, pues el público a menudo pide que la retiren del show y hasta reunieron firmas para llamar la atención de los productores y conseguir que saquen a la conductora.

Debido a sus múltiples polémicas, Montijo ha sido blanco de críticas en redes sociales. Además de su amistad con la criminal Inés Gómez Mont y las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, Galilea ha tenido enemistades con algunas figuras queridas del público, como ocurrió hace unos meses con la youtuber Super Holly.