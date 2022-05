Mon Laferte revela que intentó quitarse la vida

MÉXICO.- El pasado 26 de mayo Mon Laferte fue la invitada especial del programa Netas Divinas donde se sinceró sobre temas muy personales. La cantante confesó que desde hace muchos años lucha con la depresión y reveló que hubo un momento en el que intentó quitarse la vida.

En la charla con las conductoras del programa, la cantante chilena habló de cómo lleva su nueva faceta de mamá y no dudó en hablar de los aspectos buenos y malos de la maternidad. Laferte sospechó que padecía depresión postparto; sin embargo, después de un tiempo descartó esta posibilidad.

Cuando mencionó que toma antidepresivos, Consuelo Duval la cuestionó sobre las razones y fue entonces que la cantante habló de su padecimiento.

Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, comentó.