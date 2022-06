Galilea Montijo rompe en llanto durante su celebración de cumpleaños en programa Hoy

Ciudad de México.- Galilea Montijo cumplió 49 años y fue festejada por sus compañeros del programa Hoy.

La conductora se sinceró sobre el paso de los años y los problemas de la vida, lo que la llevó a emocionarse hasta las lágrimas.

Te puede interesar: Así festejan a Galilea Montijo en Netas Divinas por su cumpleaños

La oriunda de Guadalajara se dejó ver muy emocionada por poder llegar casi a los 50 años de vida y explicó:

“No tienen idea lo agradecida que he estado últimamente y ya casi a la mitad de mi vida, y digo la mitad porque voy a vivir 120 años… ¡ah no!, entonces todavía me falta mucho, las cosas que uno nunca deja de aprender, las cosas que uno nunca deja de agradecer”.

Te puede interesar: ¡Galilea Montijo aparece bailando con este cantante!

Foto: Agencia México

Galilea Montijo y las lecciones de la vida

Asimismo, la conductora del matutino de Televisa aseguró que no la ha pasado tan bien como se pudiera pensar, y hasta la fecha sigue recibiendo lecciones.

“La vida te puede dar muchas vueltas cuando crees que has aprendido todo, y es cuando la vida te da unos ponchazos, te da de sentones y no de los que nos gustan, pero así donde uno se da cuenta que lo más importante es la salud, el amor de la gente que te rodea, tu familia, mis hijos, y los amigos, y las risas y los tequilas y las fiestas y los recuerdos, y después de eso pues que el mundo ruede”, subrayó.

Te puede interesar: Galilea Montijo habla de la depresión que sufrió después de dar a luz: "¿Ahora qué se hace?"

Rodeada de todos sus compañeros del matutino y frente a su pastel, Galilea finalmente manifestó: “Hay que ser felices día a día, agradecidos, y es todo lo que tengo que decir… ¡gracias!”.

Recientemente, Montijo confesó que la había pasado muy mal por todos los chismes que surgieron sobre su vida, sobre todo al ser relacionada sentimentalmente con un hombre del narco, rumor que ella misma se encargó de desmentir.

Video: