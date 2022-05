¡Galilea Montijo aparece bailando con este cantante!

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas del público y es que todos los días se ha dedicado a entretener y divertir a los televidentes, con su participación en el programa matutino “Hoy”.

La presentadora se ha caracterizado por ser una mujer muy transparente y divertida frente a la cámara, aunque en esta ocasión dejó boquiabiertos a sus fanáticos al aparecer bailando con alguien que no era su esposo.

Hay que recordar que este próximo 5 de junio “Gali” estaría festejando un año más de vida, es por eso que através de su cuenta de Instagram compartió un video en el que le adelantaron “Las Mañanitas”.

La agrupación musical Calibre 50 estuvo como invitado especial en dicho programa, y aprovecharon para darle “serenata” a la conductora, quien no perdió el tiempo y se puso a bailar con Tony Elizondo.

Comenzando a festejar ahí nomas con @calibre50oficial” se puede leer en la publicación.

Al escuchar que comenzaban a cantarle en vivo, Galilea aprovechó y tomó la mano del vocalista de la banda y comenzó a bailar las primeras estrofas de la clásica canción de cumpleaños.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en la publicación, para que pase a lado de su familia y seres queridos un inolvidable cumpleaños.





Galilea Montijo reveló que sus pasadas relaciones eran tóxicas

El pasado 11 de mayo Galilea Montijo comenzó su participación como una de las conductoras de Netas Divinas, donde por primera vez habló de sus relaciones pasadas las cuales llegaron a ser tóxicas en su vida.

"Todas mis relaciones, todas fueron tóxicas de alguna u otra manera, porque lo permití, porque pensé que así era, porque me daba miedo estar sola, porque yo llegué a la ciudad a los 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993. Yo llego sola, no tenía amigos y no conocía a nadie", comentó en el programa.