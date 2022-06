Así festejan a Galilea Montijo  en Netas Divinas por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo ha destacado en el medio del espectáculo por ser una de las conductoras con más trayectoria en la pantalla chica gracias a cada una de sus participaciones diarias en el programa ‘Hoy’.

Desde hace un par de semanas que la presentadora se unió al equipo de Netas Divinas, a lado de Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun quienes se encargaron de sorprenderlas.

Hace unas horas “Gali” publicó en sus historias de Instagram una fotografía donde aparecía a lado de sus compañeras quienes se encargaron de festejarle un año más de vida de una manera muy especial.

En la fotografía se puede ver que aparece la conductora a lado de sus compañeras quienes le brindan un pastel, con el objetivo de recordar su nacimiento y brindarle emotivo momento.

Son la neta, gracias por mi pastel” se puede leer en la publicación

Al parecer el grupo de conductoras optaron por preparar una pequeña celebración en la que se enfocaron en consentir y festejar la vida de la artista quien apenas tiene un par de programa.

Por su parte Montijo se dedicó a agradecer todas las muestras de cariño y también recibió muchas felicitaciones por parte de sus seguidores: “te amamos”, “mereces todo ese cariño”, “eres una reina que merece lo mejor”, “feliz cumpleaños a nuestra persona favorita”.

Galilea Montijo reveló que sus anteriores relaciones eran “tóxicas”

La conductora de Hoy para las cámaras de ‘Netas Divinas’ reveló que sus relaciones anteriores habían sido muy tóxicas, porque en algunas de ellas llegó a pasar algun problema o falta de respeto.



"Todas mis relaciones, todas fueron tóxicas de alguna u otra manera, porque lo permití, porque pensé que así era, porque me daba miedo estar sola, porque yo llegué a la ciudad a los 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993. Yo llego sola, no tenía amigos y no conocía a nadie", comentó.