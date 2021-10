Muestra Eduin Caz lado altruista

Tijuana BC.- Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme se muestra solidario con el pequeño Emiliano Trejo de 12 años de edad, quien además de ser su seguidor, apoya a su familia, cantando sus canciones en la garita internacional entre Tijuana-San Diego.

Luego de que la noticia se diera a conocer, Caz, quien en sus inicios también hizo lo mismo para llevar sustento a su casa, se identifica con Emiliano, a quien ya contactó para brindarle su apoyo.

Aquí estamos para saludarte ya queríamos conocerte, mis respetos para ti vi la historia que te hizo mi amigo Mario, ¿tu ayudas a tu abuelita?... Felicidades por eso que te hagas responsable de tu casa, eso habla muy bien de ti, eso me da mucho gusto, entonces te voy a ofrecer mi apoyo rey, vamos a equipar tu casita con televisión, una cama, todo lo que sea necesario para que estés a gusto tu y tu familia”

Dijo Caz en una video llamada con Emiliano.

Encuentro virtual

Este encuentro virtual fue a través de Telemundo, en el que también se sumaron otros artistas del regional mexicano como Edén Muñoz de Calibre 50, Pancho Barraza y Julión Álvarez.

“Soy de Guadalajara, llegué con mi abuelita, yo me vine primero, hace unos cuatro meses, mis hermanos llegaron hace poquito”, contó Emiliano Trejo a FRONTERA.

El adolescente compartió que a su papá nunca lo conoció y su mamá se encuentra en Guadalajara, internada en un centro de rehabilitación, además tuvo que truncar sus estudios por la pandemia, pero ahora con el apoyo de Eduin Caz todo será diferente.

La perspectiva de Emiliano

“Ya hice videollamada con Eduin de Grupo Firme y sentí mucha emoción, algo que no puedo explicar, me dijeron que me querían ayudar, me preguntaron qué quería, qué cómo le podían hacer para ayudarme, y pues ya quedaron en que vamos a ir a comer”, dijo emocionado Emiliano.

Luego de hablar con Emiliano, Eduin agradeció a sus seguidores en Instagram por ayudar a contactarlo.

"Gracias a todos familia pude contactar al buen Emiliano. Gracias mi amigo @mariopereatv @vicnte_zambrano y a todos que se tomaron el tiempo para que pudiera hablar con él. Nos vemos pronto para cantar esa canción juntos", escribió el intérprete de “El Roto” en su Instagram.