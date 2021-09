Eduin Caz de Grupo Firme, molesto con los Billboard

Tijuana, BC.- Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme se molestó porque, literal, los hicieron a un lado en la transmisión de la entrega 28 del Premio Billboard en el que ganaron una presea, y se desquita disfrutando a su amigo Santa Fe Klan en Tijuana.

Fue su hermano, Johny Caz, quien acudió a Miami, Florida, sede de la gala, pero este “fuchi” ya lo sabía por adelantado, pues lo mencionó en su Instagram, sin decir nombre.

Si tú no me das una buena atención, como la que yo te doy, no cuentes conmigo, he trabajado mucho por tener un lugar que ahora tengo, prefiero ir a ver a mis hijos mil veces, me gusta ser amigo de todos no su “pend*&^|”, escribió Eduin.

Solo acude Johny Caz

Y a sabiendas de que tendrían ese detalle no grato, solo acudió Johny, quien también tuvo la exposición en la charla de los latinos dentro de la comunidad LGTB.

“Pues sí, sí ganamos familia, pero no lo pasaron (en televisión), que mamada es esa, por eso no fui, por eso no voy, por eso no me interesan los premios, se los he dicho una y mil veces, y lo voy a recalcar ahorita, insistió Caz.

Pero eso no mermó que Eduin se divirtiera como lo sabe hacer, rodeado de amigos y tomando, tal cual, en previo y durante la presentación de Santa Fe Klan en la Feria Tijuana.

En los videos se ve divertirse al lado del rapero, de sus compañeros de grupo Abel y Joaquín, junto a sus esposas y el cantante OVI.