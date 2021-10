Miranda McKeon, actriz de 'Annie with an E', termina tratamiento contra cáncer de mama

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Miranda McKeon, reconocida por su interpretación de Josie Pye en la famosa serie "Annie with an E", confesó el pasado mes de julio, por medio de sus redes sociales, que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Desde entonces, la joven de 19 años ha intentado mantener actualizados a sus seguidores sobre sus tratamientos, mejorías y todo tipo de cosas que decide compartir con sus fans, quienes la admiran por siempre mostrar lo mejor de sí y aparecer con una gran sonrisa acompañada de un fuerte mensaje positivo.

Por ejemplo, el pasado 10 de octubre, Miranda subió una fotografía a Instagram donde aparecía rapada, y reveló que decidió cortar completamente su cabello para su última quimioterapia, además de explicar que desde que fue diagnosticada, el tema del cabello era un gran peso para ella.

He perdido mi cabello poco a poco en los últimos cuatro meses y he pasado mucho tiempo frente al espejo imaginándome calva. Como resultado, este último paso no fue totalmente impresionante, pero sí me sorprendí en lo hermosa que me sentí sin mi cabello", escribió la joven.