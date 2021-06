Miranda McKeon de "Anne With an E" es diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz Miranda McKeon, famosa por su interpretación de Josie Pye en la serie “Anne With and E”, confesó por medio de sus redes sociales que recientemente fue diagnosticada con cáncer de mama.



La joven estadounidense de 19 años destacó que, según las estadísticas, las probabilidades de tener esta enfermedad a su edad son una de entre un millón. Sin embargo, añadió que ha decidido compartir todo lo relacionado con su enfermedad por medio de las redes.

¡El rosa es mi nuevo color! Con un corazón pesado, pero esperanzado comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron con cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón. Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!”, compartió la actriz por medio de su Instagram personal.



Miranda McKeon compartió que ya está recibiendo el tratamiento para el cáncer



Con gran optimismo, McKeon expresó que tomó la decisión de compartir esta noticia para brindar un mensaje a todas aquellas personas que atraviesan por un problema de salud, así como forma de agradecimiento a sus amigos y familia, aseguró.



Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien”, compartió la actriz.



Miranda comentó además que no espera “asustar a nadie con su historia”, pero que espera mantenerse positiva para lograr salir delante de este enorme desafío, “Me estoy embarcando en un viaje que no elegí pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán tiempos por delante donde la vida se siente imposible, pero por ahora me estoy adentrando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor”, escribió la arista estadounidense.



El apoyo de sus compañeros de “Anne With an E” no se hizo esperar



Miranda McKeon compartió en su post las imágenes de unas cartas escritas a mano por ella misma, en donde relata su dura experiencia durante los últimos días en los que le fue detectada la enfermedad.



La actriz quiso alentar a sus seguidores a no dejar de luchar y ser fuertes con las cosas que les traiga la vida, aunque no siempre sea lo que esperen, compartió. Los mensajes de amor y apoyo por parte de sus compañeros de elenco y seguidores no se hicieron esperar, pues tanto Amybeth McNulty (Anne), Dalmar Abuzeid (Sebastian), Cory Gruter-Andrew (Cole), le enviaron sus mejoros deseos y ánimos por medio de sus comentarios.



Miranda McKeon nació en Nueva Jersey el 22 de enero de 2002. Su personaje como Josie Pye en la serie de Netflix la llevó a alcanzar gran éxito y reconocimiento mundial. Antes de actuar en el drama juvenil, la actriz participó en un programa de actuación de Class Act NY, en 2015 y un año después actuó en la obra musical “Thoroughly Modern Millie” y en “Little Boxes”.