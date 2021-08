Miranda McKeon, actriz de “Anne with an E”, habla sobre los efectos secundarios de las quimioterapias

LOS ÁNGELES, California. – La actriz de 19 años, Miranda McKeon, reconocida por interpretar a “Josie Pie” en la exitosa serie “Anne with an E”, recientemente dio a conocer que, a su corta edad, padece cáncer de mama.



Ahora, y por medio de sus redes sociales, Miranda ha compartido los fuertes estragos que ha sufrido a raíz de que inició su tratamiento de quimioterapia. Por medio de una publicación de Instagram, la actriz se mostró usando un pañuelo en la cabeza y expuso cómo ha afrontado la dura situación en la que se encuentra.

Si bien, nada es perfecto, actualmente estoy tomando antibióticos para la faringitis estreptocócica. No he dormido bien las pasadas dos noches, he tenido caminatas nebulosas hacia el baño para satisfacer las sensaciones extremadamente incómodas de picazón en el cuero cabelludo, cepillándome puñados de cabello. Vuelvo a la cama con la mente acelerada, demasiado estimulada para dormirme”, explicó McKeon.



Un duro momento



La actriz compartió que estaba en el aeropuerto esperando viajar en avión, pero su vuelo tenía un retraso de cuatro horas, por lo que explica que se decidió a escribir su sentir tras su segunda quimioterapia.



“En corto, mi vida no es una imagen perfecta. Estoy en el aeropuerto escribiendo esto, viajando con un pañuelo en la cabeza porque así es más fácil con la caída del cabello. Por primera vez, vi mi enfermedad interna reflejada al mundo. He recibido algunas miradas, pero nada tan malo. Tengo una melena fina oculta en un pañuelo que deja mi narrativa en blanco, para que los extraños escriban”, agregó.



Finalmente, Miranda se sinceró sobre la manera en la que cree que a veces la miran o la perciben las personas, algo que explica, ha influido en su estado de ánimo; Sin embargo, eso no impide que siga adelante con una actitud positiva y enfrentando los retos de la mejor manera posible, aseguró.



“La idea de las historias que me prepararon, me dan una sensación en la garganta de que es difícil tragar o tal vez solo sea la faringitis estreptocócica. Temo que sus narrativas sean peores que las que estoy viviendo. Temo que sientan pena por mí. O quizá siento que sus narrativas sean acertadas. Que me miren y vean a una joven enferma de cáncer”, concluyó la joven de 19 años.