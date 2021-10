¿Mejor que el original? Diego Boneta recrea videoclip de "Cómo es posible que a mi lado" de Luis Miguel

MÉXICO.- Diego Boneta continúa con la promoción de la tercera y última temporada de "Luis Miguel, la serie". Por lo que durante la mañana del jueves sorprendió a todos los fans de la producción con un adelante bastante especial y compartió uno de los videoclips que recreó para la última fase de la historia del "Sol".

El protagonista de la bioserie subió el video de la canción más famosa del artista, "Como es posible que a mi lado", tema que se estrenó en la década de los 90 y que forma parte del onceavo álbum de estudio Nada es igual; ompuesto por Kiko Cibria, Alejandro Asensi y Luis Miguel. Mientras que el video oficial se lanzó en 1996 y fue dirigido por el productor Pedro Torres.

Para el clip, aparece Diego Boneta caracterizando al cantante y, para hacerlo más real, la producción hizo que el protagonista usara una camisola blanca y abierta a la altura del pecho con un pantalón negro, esto con intención de retratar la imagen del artista en su juventud.

"Como es posible que a mi lado" se caracterizó por incluir un estilo del clásico noventero dentro del video, y para Boneta funcionó igual, pues apareció frente a escenarios coloridos de imágenes en movimiento y algunas ediciones sobre su rostro que muchos consideraron como 'retro o vintage'. En realidad, todo es idéntico al film original, hasta la duración del tema con 4 minutos con 9 segundos.

La versión que publicó Diego Andrés González se viralizó rápidamente en redes sociales y los fans de la serie se emocionaron, ya que la producción original de Netflix cada vez está más cerca, específicamente "Luis Miguel, la serie" se estrenará el 28 de octubre en la plataforma de Streaming.

Este video es impresionante sinceramente. La similitud del mismo porque es casi identico, no solo el look y apariencia de Diego, sino hasta en el look de las modelos porque parece que son las mismas", "Idénticos", "Cuando el concepto del vídeo no tenía nada que ver con la letra de la canción, muy noventas”, "amo que lo hayan recreado igualito", "Ya quiero ver la serie", "Desde la primera temporada que espero por ese video", "Me encantas pero Micky es el rey", fueron tan solo algunas de las respuestas de la publicación.