MasterChef Celebrity: los peores calificados y el eliminado de hoy

MÉXICO.- La Bebeshita y Paco Chacón bailaron mientras cocinaban, Stephanie Salas se disculpó con la gente de Mzatlán por su platillo, Tony Balardi no les quitó las cáscaras a los camarones y Franco Noriega enseñó a preparar platillos afrodisiacos. Estas son algunas de las cosas que se vivieron en MasterChef Celebrity donde las celebridades se enfrentan a retos culinarios más difícles que nunca.

Los concursantes se enfrentaron al reto de preparar platillos con mariscos. A stephanie Salas la criticaron muy duramente y el chef Herrera le dijo que su platillo parecía comida para gatos. Ella dedicó su preparación a su padre, el fallecido músico sinaloense, pero este emotivo detalle no detuvo a los jueces de señalarle los errores en la preparación de sus mariscos.

Tony Balardi preparó un platillo que llamó “duerme sin pesadillas" y estaba muy confiado en que conquistaría a los jueces. Sin embargo, olvidó quitarle la cáscara a los camarones y se convirtió en víctima de críticas tanto por los chefs del jurado como por los televidentes que se rieron de la situación en redes sociales. "Es muy difícil hacer la digestión cuando nos lo comemos con todo y cáscara", le comentaron a Tony, ante lo que aseguró que no volvería a cometer esa equivocación.



Otra concursante duramente criticada fue La Bebeshita, quien preparó sus camarones rellenos de queso y los acompañó con salsa de tamarindo y anchoas en crema. El nombre de su platillo fue “camaroncitos nalgones” y, aunque tenían buena apariencia, los jueces le criticaron sus salsas, las cuales consideraron insípidas. Con su expresión, el chef Herrera no disimuló su desagrado, " a las personas que por sus malas acciones son enviadas al infierno les dan de comer cosas como esta". le dijo el chef y no quiso añadir más comentarios. "No me fue tan mal" fue la conclusión de la concursante, a pesar de los comentarios.

¿Quién dejó el reality?