Markos D1 responde a rumores sobre el embarazo de Lyn May

MÉXICO.- El cantante Marcos Hernández, conocido artísticamente como Markos D1, aseguró que espera que las cosas resulten bien para él y su próximo hijo que espera al lado de Lyn May.

El joven compartió hace algunos días que se había enterado de la noticia gracias a un amigo que vio a la vedette en televisión, por lo que decidió avisarle rápidamente y expresó que el embarazo le tomó por sorpresa, pues confesó no tener ningún tipo de relación sentimental con la bailarina, pero posiblemente hayan tenido “una noche de copas”.

Hernández dijo que no tenían una relación de pareja, pero que a veces “las cosas pasan”, y que se enteró a través de las redes, por lo que un principio no podía creer que de verdad sería papá en algun futuro cercano. Sin embargo, el artista comentó que no se enfocará en lo negativo como las burlas y las críticas que surgieron a partir del embarazo de Lyn May, ya que varios medios aseguran que se trata de una broma por la forma en la que actúa la bailarina.

El cantante agregó que salió a comer con la vedette para poder hablar sobre la situación, y aunque le cuestionó sobre si era verdad o no, ella solo se limitó a contestarle que pronto revelaría el sexo de su futuro bebé. Markos D1 comentó que eso es lo único que el desea saber, pues afirma que necesita prepararse, y aunque él a veces duda de la veracidad del embarazo, pero también considera que sí actúa como una mujer encinta.

Ayer, Lyn casi nunca come, y estaba como muy de antojos, entonces si la veo como un poco más subidita de peso, a (como estaba) la última vez que la vi, entonces no sé, puede ser la pandemia, pueden ser muchísimas cosas. Al igual que ustedes, a mí me tiene en este estado de pregunta si sí está embarazada por su edad, por muchas cosas”, confesó.

Según narró, Marcos no quisiera pedirle una prueba de embarazo a la también actriz, ya que no quisiera dudar de ella por confiar en su palabra, pero en caso de ser necesario, sí consideraría pedirle que se someta a la prueba. Esto al igual que un test de ADN, donde en caso de que Lyn May sí tenga el hijo, solo sería para descartar dudas.

Hernandéz también comentó que, al hablar de posibles nombres de su futuro bebé, la bailarina exótica comentó que si es hombre quisiera llamarlo Gustavo, por Adolfo Infante, y si es mujer sería Belinda.

Con información de Infobae.