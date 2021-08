Lyn May revela a detalle los síntomas de su embarazo

MÉXICO.- Lyn May sigue conquistando las redes sociales y es el centro de atención de todos los medios de espectáculos, pues la vedette anunció que estaba esperando un bebé a sus 68 años. A pesar de haber hablado bastante sobre el tema, también ha informado muy poco sobre la situación.

Fue durante el programa de “Suelta la Sopa” que la también actriz reveló más información sobre su embarazo y relató cuáles son los síntomas que está experimentando, aunque aclaró sentirse bien: “todo natural”.

“Yo estoy muy bien… sí tuve un poquito de mareos y esas cosas, pero todo natural”, comenzó a contar para luego compartir su rutina diaria. “Estoy bien, estoy muy bien. Todo está perfectamente bien. Haciendo ejercicio y viviendo la vida tranquila y contenta y feliz, aprovechando los últimos años que nos quedan porque la pandemia está en chino”, dijo la vedette.

Lyn May habló sobre quien sería el padre de su futuro hijo, Marcos Hernández conocido como Markos D1 y confirmó que lo vería muy pronto, incluso aseguró que irían a vacacionar a Acapulco. “Marcos llega al ratito, mañana llega y me trae varias cosas (…) Vamos a comer, vamos a ir a pasear, vamos a ir a Acapulco. Vamos a andar por ahí, a divertirnos un poco”, expresó para Suelta la Sopa.

Aunque el elenco del programa seguía en duda sobre el embarazo, algunos presentadores dijeron que les costaba creerle, pues admiten que May se ha contradicho bastante sobre esta situación. Además, cuando fue cuestionada sobre el sexo del bebé, la artista decidió responder algo fuera de lugar.

¡Cómo eres! ¡Vas a ver! Lo único que sé es que me da mucha hambre, muchísima hambre, así que ya voy a comer porque ya vengo de una entrevista muy larga y quiero comer ahorita camarón, me gusta mucho el camarón, se me antoja el camarón”, declaró la famosa.

Desean hacerle Baby Shower

El conductor Juan Manuel Cortés dijo que quería planear una fiesta para celebrar el embarazo de Lyn May, por lo que desean hacer un Baby Shower por parte de Suelta la Sopa, y la vedette lo tomó con humor.

“Lo que quiero, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puros perfumes de Chanel y bolsas de Chanel, todo de Chanel, si no, no entran al baby shower ¿entiendes?”, broméo Liliana Mendiola, nombre completo de la vedette.

Sin embargo, segundos después dijo que esto no era necesario, ya que el padre del bebé habría comprado todo, según narra.