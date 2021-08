¿Real o no? Markos D1 niega relación con Lyn May y rompe el silencio sobre el presunto embarazo

MÉXICO.- El cantante Marcos Hernández, conocido artísticamente como Markos D1, decidió romper el silencio y comentar sobre el supuesto embarazo de Lyn May que ha conmocionado a todos y sigue sin confirmarse si se trata de una broma o no.

El músico comentó que no tiene ninguna relación sentimental con la vedette, sin embargo admitió que el embarazo podría ser producto de “una noche de copas”, el cual sería el único encuentro que hubo entre ellos, según narró. Esto causó bastante confusión, pues ambos artistas cuentan con varias fotos juntos en sus redes sociales.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos “Suelta la Sopa” que Markos D1 mostró su sorpresa y confesó que se enteró de la noticia porque un amigo se lo mandó, y aunque May no le llamó para avisarle que sería padre, en un inicio pensó que se trataba de una broma.

No sé si Lyn May está embarazada o no. Ella dice que yo soy el papá. Pensé que era una broma, pero luego ya lo miré que estaba en las televisoras y me habló mi mamá y pensé: ‘¿Cómo que voy a ser papá?’”, dijo Marcos.

Lyn May ha gritado a los cuatro vientos que Markos D1 es el papá de su bebé; sin embargo, estaría evitando tener contacto con él y ni los mensajes le respondería.https://t.co/F0weI7Jsni pic.twitter.com/tIuOpdHebh — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) August 18, 2021

Después de enterarse gracias a los medios de comunicación, Hernández intentó comunicarse con Lyn May, pero ella no respondió. “No he tenido la suerte de hablar con ella”, dijo antes de aclarar que entre él y la vedette no hay ningún tipo de relación.

No recuerda haber tenido relaciones con Lyn May

“Nunca hemos tenido una relación, más que de trabajo. Pero obviamente, en una noche de copas que pasó sí nos quedamos juntos, cuando fue lo de Siete en México. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ahora sí que como dice Thalía: ‘No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó'”, añadió entonando la canción.

Markos D1 es un artista que reside en Estados Unidos y comentó que viajaría a México especialmente para poder hablar sobre la situación con Liliana Mendiola, nombre completa de la bailarina exótica.

Y es que el joven admite que el misterioso embarazo pudo haber dado lugar durante esa fecha, ya que Lyn May dice tener tres meses, tiempo que ha pasado desde su posible encuentro sexual.

De momento, la vedette sigue asegurando la noticia y no desmiente los hechos, incluso en sus redes sociales sube varias fotos para confirmar que está embarazada, aún cuando varios dudan de esto debido a que Lyn May tiene 68 años.

Hace poco subió a sus historias un ultrasonido un tanto cómico por bromear sobre el parecido de Marcos Hernández con su posible próximo bebé.