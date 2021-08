Mariana Ochoa se pronuncia sobre las diferencias entre integrantes de OV7

Ciudad de México.- Mariana Ochoa rompió el silencio sobre las diferencias que existen entre algunos de los integrantes de OV7, luego de escuchar una noticia en la que M’Balia aseguraba que en breve se reunirá con sus compañeros de grupo para hablar de los problemas que existen entre ellos.

Mientras culminaba la nota en el programa Hoy, Mariana fue invitada por los conductores del programa para dar su opinión sobre el tema y sin inmutarse explicó:

Yo cuando platiqué con Kalimba, llegamos a la conclusión porque evidentemente entre el negrito y yo no hay problema alguno, pues que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos de que, si tal dijo, si tal no me dijo”