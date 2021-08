Ari Borovoy manda convocatoria para reunir a los OV7

Ciudad de México.- Ari Borovoy confesó durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México que realizó una convocatoria para reunir a los integrantes de OV7.

Sin mencionar cuánto tiempo ha pasado desde que realizó su petición, Borovoy contó:

Hice una convocatoria para juntarnos, todavía no tenemos claro ni el día ni la hora, ni el lugar, pero espero que pronto lo tengamos, todavía no sabe nada, todavía no hay nada claro señores... Hay muchas cosas que resolver, ya estaremos en tiempo para poderlo hacerlo, ojalá que pronto podamos darles alguna buena noticia al respecto, la propuesta ahí está, y bueno, lo único que se tiene que hacer es hablar, no les puedo platicar mucho puesto que fui el primero en proponer no hablar hacia fuera