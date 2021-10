María León confiesa por primera vez que fue víctima de acoso sexual

MÉXICO.- María León es una cantante mexicana conocida por ser la ex vocalista de T' de Tila y Playa Limbo, para luego incursionar como actriz en a serie de "Guerra de ídolos" de Telemundo y Netflix.

Sin embargo, lo que destacó de la artista fue la reciente confesión que hizo por primera vez al revelar que mientras estaba en la universidad fue víctima de agresión sexual, esto en los inicios de su carrera musical.

Así lo dio a conocer durante una entrevista en el programa El Minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante, donde León se sinceró sobre lo sucedido y recordó el momento con mucho dolor, pues comentó que fue tanto lo que sufrió que comenzó a cambiar su forma de vestir por el miedo de ser víctima de acoso una vez más.

Un día tuve esta desagradable experiencia de que caminando, era una hora en la que muchos borrachitos iban saliendo de cantinas, y un tipo me agarró las pompas. Me asusté, corrí, le grité cosas, y llegué a la escuela y me sentí tan mal, me sentí incluso avergonzada”, declaró la cantante.

Para evitar que esto sucediera de nuevo, María León relata que cambió sus prendas por otras más holgadas para evitar que se notara su figura, y aunque esto la hizo sentir más segura, sus compañeros de clase la apodaron "morro nalgón", por sus pantalones enormes.

“A partir de ese momento empecé a vestirme con sudadera y unos pants aguados. Me decían mis compañeros ‘nada más te reconocemos porque se te ven las pompillas, pareces un morrito nalgón’”, expresó.

Aunque el chiste nació a partir de un momento terrible donde fue tocada indebidamente, la ex integrante de Playa Limbo relató que no le incomodó que los demás le llamaran así, pues reconoce que sus compañeros de universidad no lo hacían con mala intención e incluso lo recuerda con cariño, pese a que la agresión le afectó en otras maneras.

“Lo recuerdo con mucho cariño porque a partir de ese incidente cambia mucho mi perspectiva y mi manera de ver la vida”, concluyó.