Gustavo Adolfo Infante fue víctima de “secuestro”, que luego resultó ser una broma de Rey Grupero

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante fue víctima de un secuestro, en plena luz del día, en la Ciudad de México, que después de llevarse el susto más grande de su vida, todo resultó ser una broma para el programa de bromas pesadas que tienen Rey Grupero y Pedro Moctezuma.

El pasado 21 de septiembre la revista TvNotas publicó una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, quien arremetió contra Rey Grupero y el empresario, Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, porque le hicieron una broma de mal gusto.

Según lo declarado por el comunicador, tanto Rey Grupero como Pedro Moctezuma lo invitaron a participar en un proyecto y lo citaron en una zona de Polanco, Ciudad de México, pero la situación se salió de control ya que varias personas desconocidas fingieron que lo iban a privar de su libertad.

En su programa de “De Primera Mano”, transmitido el pasado 29 de septiembre, Infante detalló que los supuestos secuestradores lo habían encañonado, golpeado y hasta hubo sangre, lo que provocó que aún no pudiera dormir bien, se enfermó de los nervios y hasta le dio diarrea.

Bastante molesto, el presentador de televisión había declarado que quería 500 mil pesos para que la broma que le realizaron pudiera salir al aire en el nuevo programa que están preparando y que es bastante famoso en Estados Unidos, llamado “Prank”, que trata de hacer bromas pesadas a famosos.



Gustavo Adolfo Infante asegura que abusaron de su confianza

Como él mismo lo platicó en su programa de espectáculos, Rey Grupero y Pedro Moctezuma eran sus amigos, o al menos así los consideraba, pero “se pasaron de la raya” y abusaron de su confianza para hacerle una broma que pudo haber repercutido en su salud.

Ante la reacción de Gustavo Adolfo Infante, Pedro Moctezuma aceptó que la broma sobrepasó los límites y fue bastante pesada, pero aseguró que la broma sí saldrá al aire y sólo espera que el afectado no los demande y puedan llegar a un arreglo.

Lo acabamos de aplicar a todo a un personaje… amigo y todo, pero creo que se nos pasó la mano, un poquito, estamos muy eufóricos con la producción y nada más que yo le quiero pedir una disculpa, y esto es de corazón porque, a parte, es mi amigo si fue un pe…te el que le sacamos a Gustavo Adolfo Infante”, dijo.

Moctezuma resaltó que lo que sufrió el conductor de Imagen Televisión fue “una secuestradota”, y lo hicieron parecer bastante real, ya que hubo efectos especiales, golpes, sangre y se llevó un gran susto.

“El que se lleva se aguanta y también ya le pedí una disculpa, me mentó la madre. Yo entiendo que está enojado, le bajó la presión, le dio una arritmia, pero ya está bien, no le pasó nada, gracias a Dios… estuvo fuerte, estamos en un mundo de entretenimiento y aquí todo se vale. Si procede legalmente, espero que no. Él quiere una lana, que se me hace exagerado 500 mil pesos, pero podemos llegar a un arreglo, a pagarle algo y hacer uso de su imagen”, agregó.

La broma no saldrá al aire si no dan lo que se pide: Gustavo Adolfo Infante

Tras las declaraciones del autor de la broma, Gustavo Adolfo Infante aseguró que cambió de parecer y no quiere 500 mil pesos como indemnización, sino el 60% de lo que se gane con el programa o si no, no saldrá al aire.

“Cometí un error, quiero el 60% de lo que van a vender ese programa… ese y toda la serie, si no, ese programa no va a salir porque no pueden utilizar (mi imagen). Además, yo tengo un contrato de exclusividad con esta empresa, con Grupo Imagen, para lo que es la televisión en este País. Simplemente en México no podría pasar”, externó.

El colaborador de “Sale el Sol” explicó que él es dueño de su imagen, de su nombre, sus apodos y de cómo se le conozca en el medio del espectáculo porque es una figura pública, así que no saldrá el programa al aire si no le dan lo que pide.