Rey Grupero pide otra oportunidad en “Quiero Cantar”; asegura que tiene depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Rey Grupero pidió a la producción de “Venga la Alegría” poder regresar al reality “Quiero Cantar”, asegurando que sufre depresión.

El youtuber fue descalificado del programa musical luego de dejar plantada en tres ocasiones a su compañera de equipo, Curvy Zelma.

Sin embargo, en una transmisión en vivo logró comunicarse con ella nuevamente y disculparse por lo sucedido, además de decir que desde el principio dejó en claro la depresión que sufría.

No hay pretexto, excusa, fue un error pero desde el principio, siempre fui muy sincero y les platiqué el estado en el que me encuentro y lo que se ve no se juzga”, dijo Rey Grupero.

¡Después de dejarla plantada, Rey Grupero le pide perdón a Curvy Zelma y pide regresar a la competencia! ���� #QuieroCantarPor >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/p7yOmmPxZl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 22, 2021

“Traté de hacerlo, de comprometerme, de ir, de muchas cosas y ya no me voy a quejar de que tengo una depresión, ya no me voy a quejar de nada, lo único que te puedo decir es que de hoy en adelante va a haber un Rey Grupero nuevo porque ya me cansé de estar triste y con lástimas”.

“NO SOY UN IRRESPONSABLE”: REY GRUPERO

El youtuber dijo estar harto de que, en los medios de comunicación, se le haya representado como una persona irresponsable, cuando en realidad sólo busca cuidar su bienestar emocional.

“Estoy harto de ser expuesto como un irresponsable porque así me he portado, pero no es excusa. No me he sentido bien. La próxima vez que me vean quiero que me vean bien, excelente, una persona excelente”, expresó.

Finalmente, lamentó salir de la producción de Tv Azteca de esta manera, ya que él quería llegar con Curvy hasta la final del reality.

“Créeme que me duele mucho salir de esta manera y créeme que me siento como cuando truenas con tu novia y ves a un ejército de personas que quieren con ella, así me siento al dejar esto porque yo quería llegar con Curvy a la final y quería ser un chorro de cosas con ella. Me motivaba”, finalizó Rey Grupero.