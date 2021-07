Producción de “Venga la Alegría” despide a Rey Grupero por violar las reglas

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo advertencia no hay engaño: Rey Grupero fue expulsado del reality “Quiero Cantar” por violar las reglas.

La producción de “Venga la Alegría” decidió dar de baja al youtuber, luego de que éste, por segunda ocasión, dejara plantada a su compañera Curvy Zelma.

Ante las cámaras, la presentadora de televisión no disimuló su enojo e indignación por la falta de compromiso de su compañero.

Le di mi cariño, mi confianza y me traicionó. Esa es la verdad. Ha estado él de fiesta, yo he estado ensayando. No es fácil para ninguno de los dos, sin embargo me parece que ahora sí ya es una grosería”, dijo Curvy Zelma con la voz quebrada.