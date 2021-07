“Me quiere hundir”: Curvy Zelma llora por culpa de Rey Grupero

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo reality “Quiero Cantar” de “Venga la Alegría” continúa en el foco del escándalo, pues Curvy Zelma rompió en llanto por culpa de Rey Grupero por dejarla plantada.

Todo ocurrió luego de que el youtuber no llegara a tiempo al momento de hacer la presentación de ambos en la competencia, por lo que serían descalificados. Por este motivo, Curvy tuvo que aparecer sola en el escenario para cantar “Lo busqué” de Ana Bárbara.

Yo estoy puesta para sacarlo, yo quiero y cuando uno quiere no hay excusas. Si él me quiere dejar sola o me está dejando sola y me quiere hundir el evento, no se lo voy a permitir”, dijo Curvy.