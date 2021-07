Rey Grupero explota y niega haber usado a Cynthia Klitbo

CIUDAD DE MÉXICO.- Rey Grupero explotó en contra de quienes aseguran que tuvo un romance con Cynthia Klitbo sólo para aumentar su popularidad.

El famoso influencer mostró su sentir en una entrevista con “Venga la Alegría”, y lamentó todo lo que se ha dicho en torno a la relación de 6 meses que tuvo con la actriz de “El Dragón”.

Es difícil como influencer que la gente te juzgue tanto, que la gente te haga tantas cosas, que no se pongan a pensar en lo que uno siente. Tengo mucho sentimiento porque la humanidad es una c*ca, y yo les he demostrado que he sido una buena persona y ni con eso tienen un poco de sensibilidad”, destacó el influencer