María Gimena, la otra hija de Diego Verdaguer se despide de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- María Gimena, la primera hija de Diego Verdaguer, también le dijo adiós a su padre, tras su muerte este jueves por Covid-19.

Ana Victoria y María Gimena son los nombres de las dos hijas que tuvo el cantante argentino que falleció a los 70 años, como lo dieron a conocer familiares y su oficina de prensa.

María Gimena es fruto de su primer matrimonio con una mujer en ese entonces estudiante de derecho.

¿Quién es María Gimena?

Nacida en 1971 no convivió con sus dos padres como pareja pues se separaron cuando tenía apenas un año de nacida. La relación con la mamá de María fue complicada, así lo compartió en 2018 en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

"Vivimos una etapa un poco difícil porque yo me quedé sin dinero realmente, se acabó mi contrato con Canal 13, con la discográfica, no me lo renovaron ", contó.

Diego en ese momento detalló que trabajó de todo: Como albañil, obrero y vendedor ambulante, entre otras cosas. Sin embargo la relación con su pareja terminó.

La separación de Diego Verdaguer de su primera esposa

"Ella se caía mucho de ánimo, era una chica que de repente no estaba feliz, se deprimía mucho entonces yo no tenía la capacidad de resolverlo, le daba amor pero ella a veces no reaccionaba a esa realidad, a veces sí, yo realmente no podía, me sentía impotente entonces se me hizo fácil decir adiós".

"Siempre fui un padre presente, yo le pedí a la madre que yo quería tener a la nena porque ella estaba sola, sus papás habían muerto, entonces la nena se fue a vivir conmigo y con mis padres y ella la visitaba los primeros años".

Ya cuando su expareja rehízo su vida fue que María Gimena regresó con su mamá pero después de nueva cuenta viviría con Diego (ya casado con Amanda Miguel) para después ser enviada a los 12 años para estudiar en Suiza.

Despide María Gimena a su padre

En Instagram, María Gimena despidió a su padre con un emotivo mensaje de agradecimiento, el cual acompañó con una fotografía en la que ambos se abrazan.

"Siempre te volveré a encontrar. Siempre mantendremos nuestro amor. Pese a todo, nunca nos soltamos la mano. Tú eres mi apoyo, y como tú dijiste, yo soy tu ángel. Un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras. Sigue pa, sigue creando. Gracias por ser mi papá, como dice la canción "Nena", eres mi primer gran amor. Gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan los cuales te aman profundamente. Eres y siempre serás mi sol".

Foto: Cortesía Instagram

En el caso de Ana Victoria, se trata de la única hija que tuvo junto a Amanda Miguel, nacida en 1983, y quien también se interesó por el medio del espectáculo desempeñándose como cantante.

Tanto María como Ana le dieron a su padre la dicha de convertirse en abuelo. María tiene una hija adolescente llamada Malena, mientras que Ana Victoria, recientemente se convirtió en mamá, dando a luz a su primogénito el pasado noviembre y quien es el primer nieto para Amanda Miguel.