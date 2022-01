¿Por qué murió Diego Verdaguer, era antivacunas?

LOS ÁNGELES.-Diego Verdaguer falleció este jueves a los 70 años en Los Ángeles, California, a causa de haberse contagiado de Covid-19.

El cantante argentino contrajo el coronavirus en diciembre, y desde entonces estaba luchando para curarse.

En redes sociales han dicho que Verdaguer y Amanda Miguel eran antivacunas, pues los acusan de no creer que sirvan.

La familia no ha desmentido estos rumores y no ha confirmado que no estuviera vacunado, como señalan.

"Quizás "la vacuna" sea el famoso Covid. No gracias, ni el microchip para nada", escribió en Twitter en abril de 2020 la cantante.

También recordaron que, en agosto del año pasado, hizo varios retuits de las publicaciones de protestas en todo el mundo de cientos de personas que no se querían vacunar y estaban en contra de los pasaportes de vacunas que, los gobiernos estaban exigiendo como obligatorios.

Por otro lado, la cantante de "Él me mintió", en repetidas ocasiones apoyó a Eduardo Verástegui en sus polémicas declaraciones en contra de las vacunas como cuando publico el actor que superó el Covid sin haberse vacunado.

"Ya supérenlo borregos. No me inyecté jeringa me dio Covid. Ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. No sean envidiosos, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100, Bendiciones para ustedes y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va ir muy bien", escribió Verástegui.

Diego Verdaguer, el argentino que le entregó su corazón a México

Diego Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951, pero gran parte de su corazón estuvo siempre en México.

Como muchos artistas, comenzó desde muy joven, pues en 1966, con tan solo quince años, inició el dueto Reno y Rino junto a Larry Moreno.

Aunque grabaron algunas canciones, un año después comenzó su camino solista.

En 1970 viajó a México representando a su país en el II Festival de la Canción Latina y poco a poco se fue abriendo camino. Cuando lanzó el sencillo "yo te amo", en 1973, fue cuando por decirlo así, su carrera explotó en la radio y comenzó su ascenso.

Para 1975 ya era ganador del galardón "Mejor show juvenil", y actuaba junto a otras estrellas como Camilo Sesto y Roberto Carlos. Con su tema "Volveré" comenzó a apoderarse de otros territorios, como México, donde vendió más de cinco millones de copias. Ya en 1976, estaba viendo la luz uno de sus temas más emblemáticos, "Volveré".

Por esos años en los que el joven Diego Verdaguer tenía su carrera en ascenso, también conoció a quien sería su compañera de vida, Amanda Miguel. Él siempre contó que la vio caminando por las calles de Buenos Aires y que allí ocurrió el flechazo.

Tras buscarla y dar con ella, ambos empezaron un camino juntos que no sólo fue en el ámbito personal sino en el artístico, pues Diego la invitó a cantar con él en sus coros.

La pareja tiene una hija, Ana Victoria, nacida en 1983, quien también se ha encaminado por el canto, e incluso, han hecho canciones juntos, como su reciente versión de "Happy Xmas (War is over)".