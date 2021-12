Eduardo Verástegui reitera su rechazo a la vacuna contra el Covid-19

Ciudad de México.- A pesar de haber padecido Covid-19 y de haberlo superado apenas hace dos días, Eduardo Verástegui reiteró su negativa sobre las vacunas contra esta enfermedad.

El actor mexicano externó a través de su cuenta de Twitter, su postura contra las medidas preventivas del coronavirus.

Te puede interesar: "Una Navidad diferente": Eduardo Verástegui da positivo a Covid-19

Verástegui había informado hace más de una semana por el mismo medio que salió positivo al virus y por ese motivo pasaría solo la Navidad.

Eduardo Verástegui reitera su postura antivacunas

Sin embargo, esta vez el artista de 47 años manifestó su postura antivacunas en dos mensajes.

Te puede interesar: Eduardo Verástegui se corta el cabello en el Teletón 2021

“¡No me he vak…… ni me voy a vak……. ¡Feliz año 2022!”, escribió Verástegui junto a sus congratulaciones por el año venidero.

¡No me he vak…… ni me voy a vak……. Feliz año 2022! — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 31, 2021

Posteriormente, y en respuesta a las críticas por su forma de escribir vacuna, Eduardo añadió: “Perdón, quise escribir, ¡No me he puesto la inyección ni me la voy a poner! #Libertad”.

Perdón, quise escribir, ¡No me he puesto la inyección �� ni me la voy a poner!#Libertad — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 31, 2021

Atacan a Verástegui en Twitter

Como era de esperarse, el también ex cantante fue objeto de ataques en la red social, hecho que lo llevó a responder a sus detractores y seguir defendiendo su forma de pensar.

Te puede interesar: Eduardo Verástegui denuncia censura tras pronunciarse contra la vacuna antiCovid-19

“Como me divierto con el Twitter, no se enojen compañeros del odio, tomen todo con sentido del humor, no se me vayan a infartar. ¡Los quiero mucho! Paz y bien”, expresó en tono de burla.

Como me divierto con el twitter, no se enojen compañeros del odio, tomen todo con sentido del humor, no se me vayan a infartar. ¡Los quiero mucho! Paz y bien. ✌️ — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 31, 2021

A pesar de que el actor ha sufrido en diferentes ocasiones el bloqueo de sus redes sociales por manifestarse en contra de las vacunas contra la Covid-19, tal parece que Eduardo seguirá declarando su negativa a esta acción sanitaria, al igual que sus colegas Miguel Bosé y Paty Navidad.