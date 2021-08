Margot Robbie, dispuesta a despedirse de Harley Quinn en "The Suicide Squad"

Los Ángeles.- Harley Quinn ha pasado de ser un personaje secundario de DC Comics a competir en popularidad con el propio Batman gracias a Margot Robbie, aunque la actriz confiesa que llegó a entrar en foros de seguidores para saber por qué gusta tanto la excéntrica villana.

Entro en foros de fans y pienso, 'de acuerdo... ¿qué es lo que le gusta a la gente?' Y dicen 'oh, me encanta esto', 'me gusta eso otro'. De lo contrario, siento que los directores, cineastas y escritores gravitan hacia diferentes aspectos del personaje

Afirmó Robbie en una entrevista con Efe junto al director James Gunn, quien la convenció para meterse en el disfraz de Harley Quinn una vez más.



La actriz ha avanzado que después de dar vida a la histriónica compañera del Joker en tres películas seguidas ("Suicide Squad", "Birds of Prey", "The Suicide Squad") necesita tomarse un "descanso" porque es "demasiado", aunque nunca ha cerrado la puerta a volver.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La relación con el personaje

"Lo he dicho antes, sencillamente amo a ese personaje", afirmó.



La primera película, estrenada en 2016, tuvo como protagonistas a Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto bajo la dirección de David Ayer.



Esa "Suicide Squad" original (sin el "The") recaudó 746 millones de dólares, pero tuvo una tibia recepción por parte de críticos y fans. Incluso el propio Ayer dijo que no se identificaba con el resultado final y que no tuvo ninguna autoridad sobre el montaje.

Margot era la condición

A pesar de la desastrosa acogida, el estudio Warner Bros. fue consciente del tirón que tenía el papel de Robbie y pidió como única condición que estuviera presente en la nueva versión de la cinta dirigida por James Gunn.



"No había ninguna preocupación por mi parte cuando escuché el nombre de James -dijo-. Sabía que no sería un guion aleatorio. A él le gustan los cómics, la rompe cuando hace películas, quiero decir, estaba en manos realmente seguras".