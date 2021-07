Will Smith: padre de las hermanas Williams en "King Richard"

Los Ángeles.- Will Smith da vida al padre de las hermanas Venus y Serena Williams en "King Richard", película de Warner Bros. que dirigió el latino Reinaldo Marcus Green y que este miércoles estrenó su primer tráiler.



El doble nominado al mejor actor por "Ali" (2001) y "The Pursuit of Happyness" (2006) se mete aquí en la piel de Richard Williams, que desde Compton, uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles (EE.UU.), llevó a sus hijas hasta la cima del tenis mundial.



El tráiler da algunas pinceladas de las dificultades que afrontaron las Williams, desde el racismo al machismo, y de cómo su padre se volcó completamente para que se convirtieran en estrellas de la raqueta.





"Venus y Serena van a sacudir el mundo", dice Smith en este primer adelanto de "King Richard".



"King Richard" se estrenará el 19 de noviembre en los cines de EE.UU. y en HBO Max al mismo tiempo.



Smith se involucró asimismo en esta cinta como productor mientras que su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith, figura como productora ejecutiva.

Los actores son productores

Además, tanto Venus como Serena Williams son productoras ejecutivas de "King Richard".



Saniyya Sidney y Demi Singleton interpretan a Venus y Serena Williams, respectivamente, en esta película en la que también aparecen los actores Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn, Jon Bernthal y Dylan McDermott. El guion fue escrito por Zach Baylin.



"King Richard" supone un salto muy importante en la carrera de Marcus Green, cineasta de origen puertorriqueño que llamó la atención de la industria cinematográfica con "Monsters and Men" (2018).



Esta película protagonizada por John David Washington ("Tenet", 2020) consiguió el galardón especial del jurado a la mejor ópera prima estadounidense en el Festival de Cine Independiente de Sundance.



El director estrenó la pasada semana la cinta independiente "Joe Bell" con Mark Wahlberg como estrella.



En el horizonte tiene otro proyecto muy interesante, ya que el pasado marzo se dio a conocer que Paramount lo contrató como realizador de una película biográfica sobre Bob Marley.