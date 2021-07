Hace 25 años Will Smith salvó el mundo, pero casi no lo hace

Fue en julio de 1996 que naves extraterrestres llegaron al planeta amenazando con terminar con toda forma de vida en el planeta y Smith, cual héroe de acción, ayudó a acabar con la amenaza como parte de la cinta "Día de la Independencia". El filme que hoy celebra su aniversario 25 se convirtió en un éxito mundial siendo el de mayor recaudación en su año de estreno y también fue protagonizado por un actor al que los productores no querían de inicio.

Así lo recordó en días pasados el sitio The Hollywood Reporter a través de una conversación con el director Roland Emmerich, y el escritor Dean Devlin. De acuerdo con Roland en su lista para protagonizar el filme estaban figuras como Ethan Hawke, pero era muy joven.



En la historia Smith interpretó al capitán Steven Hiller, del cuerpo de marines de los Estados Unidos que quiere ser piloto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). "El estudio dijo, no, no nos gusta Will Smith. Él no está probado, no funciona para el mercado internacional", contó Roland. "Dijeron 'eliges a un chico negro para este papel y vas a matar la taquilla extranjera", recordó Devlin.

¿Cómo los convencieron? Señalando que era una cinta de extraterrestres y le iría bien en el extranjero. El resto es historia. La cinta ya es un clásico del cine que cada año es recordado el 4 de julio (fecha del Día de la independencia de Estados Unidos, y el día que en la trama la humanidad se salva de los aliens).



Al respecto el propio Smith se ha pronunciado en sus redes sociales celebrando su aniversario con algunas imágenes donde se le ve por ejemplo junto a su coestelar, Jeff Goldblum, y donde sus propios fans le han dicho que necesitan que vuelva a salvar el mundo hoy.