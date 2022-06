Marco Flavio Cruz defiende a Luis de Llano de acusaciones de Sasha Sokol: "Es un caballero"

MÉXICO.- A casi tres meses de que Sasha Sokol acusara a Luis de Llano de abuso sexual en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas figuras del espectáculo han mostrado su apoyo a la exmiembro de Timbiriche, quien habría sido víctima del productor de los 14 a los 17 años, cuando él tenía alrededor de 40 años de edad.

Sin embargo, también se han expresado los amigos cercanos de Luis de Llano y algunos de ellos no dudan en defenderlo públicamente, como es el caso de Marco Flavio Cruz, colega de De Llano en diversos proyectos juveniles de Televisa, especialmente en la década de los 90.

En un encuentro con la periodista de espectáculos María Luisa Valdés, de Multimedios, en el Festival de las paellas del Hotel Elcano, en Acapulco, Guerrero; Marco Flavio aseguró que su amigo es un caballero y declaró que le expresará su apoyo hasta la muerte.

Yo lo único que sé es que Luis de Llano es mi mejor amigo, es como mi hermano, es mi compadre. Trabajamos juntos 38 años, ahora nos frecuentamos, hemos trabajado mucho, tengo la esperanza de volver a trabajar con él”, expresó.

“El Luis de Llano que yo conozco es un caballero, conozco a su esposa, a sus exesposas, conocí a sus novias y yo siempre escuché buenos comentarios. Hemos convivido, hemos vivido, hemos viajado, hemos hecho fiestas, somos relajientos, desmadrosos, pero siempre respetuosos, ahí no sé qué pasó”, agregó.

¿Cómo está Luis de Llano?

Finalmente, el productor fue cuestionado sobre cómo se encuentra Luis de Llano, de quien no se han tenido noticias luego de la denuncia pública de Sasha. Sin embargo, Marco Flavio reveló que desconoce cómo está su amigo cercano.

“No sé (cómo está). Tengo la esperanza que esté bien porque yo creo que es un trago amargo, ¿no? Hay que seguir, el reloj sigue haciendo tic tac y ya saldremos todos adelante con una mejor actitud, una mejor forma de ver la vida, y yo creo que él también”, expresó el realizador.

“Él es una persona optimista, es una persona íntegra y tiene mucha fuerza, y de las personas afectadas, espero que todo salga bien, y que todo salga hacia adelante”, continuó.

Cuando la periodista quiso saber más sobre cómo está afrontando De Llano las acusaciones de Sasha, él respondió: “Qué chismosa, porque es mi mejor amigo no te voy a decir nada, pero obvio que le hablé, no manches, pero qué, no te voy a decir, él sabe que estoy con él hasta la muerte".