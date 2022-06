Cynthia Klitbo asegura que nunca le faltó el respeto a Sasha Sokol

Ciudad de México.- En los últimos tiempos, Cynthia Klitbo se ha visto envuelta en la polémica gracias a sus declaraciones.

Esta vez, la actriz aprovechó su más reciente encuentro con la prensa para aclarar estas controversias.

Klitbo ha tenido problemas con algunas compañeras del medio artístico debido a lo que declara ante los medios.

Polémica por caso de Sasha y Luis de Llano

Tras la polémica que se suscitó entre Sasha y Luis de Llano luego de que la artista lo denunció públicamente por la relación que mantuvieron cuando ella era menor edad y después Cynthia dijera que durante su juventud estaba enamorada del productor, pero él siempre prefirió a Sokol pese a su insistencia, la actriz decidió charlar con los medios para aclarar esta situación.

“Yo vi el caso de Sasha, pero ahí hubo una cosa muy distinta, yo hablé de las circunstancias de una plática que yo mantuve con mi queridísimo amigo Luis y la periodista justo en ese momento lo bajo y se me vinieron encima, pero es una entrevista fue dada y totalmente fuera de contexto. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie, tengo una hija, yo respeto a todo el mundo y creo y espero que los dos tengan la mejor solución. Evidentemente yo a Luis es una persona que quiero con todo mi corazón, y no soy de las personas que va a tirarle nada a nadie encima, porque no creo que sea yo la tenga que poner el dedo sobre nadie, para eso existen las leyes”, explicó al respecto.

De la misma manera, la reconocida villana de telenovelas se refirió a su amiga Angélica Rivera, después de que comentó que la artista sufrió infidelidad por parte del exmandatario Enrique Peña Nieto durante su sexenio. “Amiga te amo, siempre te voy a amar a ti y a tu familia, una vez más, sí la regué, sabes que te amo, te pido una disculpa y nos vemos en breve que voy para allá”.

Cynthia Klitbo celebra la victoria de Johnny Depp

Posteriormente, Klitbo celebró la victoria del protagonista de la saga Piratas del Caribe en los juzgados tras su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard.

“Vuelvo a lo mismo, es la equidad de género, o sea, tú no le puedes pegar al otro, ni el otro te puede pegar a ti, claro que era una relación súper pasional, que alguna vez me ha pasado en la vida, y son deliciosas, pero son bien mortales, pero no creo, por como escuché los audios de Johnny Depp, la manera que tiene de expresarse, de decir ‘esto es violencia’, yo sí creo que la violenta haya sido ella, y me da gusto que haya equidad”, detalló.

Finalmente, la intérprete aseguró que no tiene ningún problema en que su ex Juan Vidal tenga mucha cercanía e incluso haya iniciado un romance con la madre de Emilio Osorio. “Bueno, Niurka está mamasota, ¿quién se le resistiría a esa mujer?, nadie, así que ¡qué bueno!, que lo no es mi año no es mi daño, así qué a mí no tiene por qué importarme la felicidad ajena”.