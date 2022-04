Sofía Castro contra Cynthia Klitbo por hablar de Angélica Rivera

Ciudad de México.- Sofía Castro se manifestó contra Cynthia Klitbo después de que la actriz relatara que atestiguaría el sufrimiento de Rivera en su matrimonio con Peña Nieto, ya que el ex presidente la habría engañado durante su puesto.

Ya que Rivera se ha mantenido reservado en relación al tema sobre su vida como la Primera Dama en México, es que ahora Castro ha arremetido contra Cynthia.

A mi la verdad me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar, porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”

Dijo Sofía durante su encuentro con los reporteros en un evento de moda.

Defiende a su madre

La joven defendió la privacidad de su madre. “Ella es solamente dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar, no contar, regresar con una novela, con una serie, con una película, con lo que sea”.

Ante dicho escenario, Castro reafirmó su postura de no hablar sobre su mamá ante la prensa. “La verdad yo prefiero mantenerme muy al margen de esto, porque sí me incomodó un poco la entrevista que hizo Cynthia al exponer tanto a mi mamá, pues la verdad yo menos voy a hablar porque la única que sabe su historia, su verdad y la vida de ella es mi mamá, ni soy yo siendo su hija, o sea, no soy quién”.

Por otra parte, Sofía Castro manifestó que pese a estar muy feliz con su noviazgo, por ahora no piensa en contraer nupcias. “Muy enamorada y muy contenta […] boda todavía no, estamos los dos trabajando mucho y muy contentos en nuestra relación”.

Finalmente, la actriz se pronunció en contra de la violencia de género que se vive en México destacando que a su llegada al país azteca no se sintió segura.

“Imagínate cuál va a ser mi opinión, es una tristeza, un dolor muy grande no puede ser que sigamos teniendo tantos feminicidios, es que tu vida corra riesgo por ser mujer, es algo muy fuerte, obviamente yo siempre he apoyado la causa y siempre he estado a favor de nosotras las mujeres y sí tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que cambie ya porque no puede ser que… no podemos salir a la calle con terror. Yo llegué y de ver las noticias te angustia, te preocupa, de verdad si tenemos que seguir luchando las mujeres para poder salir libres y felices”, declaró.