Manelyk González habla de su enemistad con Celia Lora: "no me quiere hablar"

MÉXICO.- El pasado 13 de febrero Manelyk González, conocida por su participación en Acapulco Shore, ofreció una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en su sección conocida como "El minuto que cambió mi destino", de su canal de YouTube. La estrella de reality habló de temas personales como su infancia, su relación con sus padres, sus inicios en el reality de MTV y hasta sus cirugías plásticas. Sin embargo, un asunto que llamó la atención de sus seguidores fueron sus comentarios sobre Celia Lora con quien parece haber iniciado una enemistad luego de su paso por La casa de los Famosos.

Manelyk narró que se sorprendió por el rumbo que tomó su relación con ella durante el reality de Telemundo, pues habían tenido la oportunidad de convivir en varias temporadas de Acapulco Shore y esperaba ser su aliada en este nuevo programa. Sin embargo, según Mane, Celia se molestó con ella por la amistad que hizo con Alicia Machado, rival de hija de Alex Lora.

Alicia y Celia no llevan una buena relación y el hecho de que Manelyk se hiciera tan cercana a la venezolana no le gustó a Celia, por lo que comenzaron los conflictos entre ambas.

"Llego a La casa de los famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llego y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar, no a hacerme enemigos por ella”, dijo Manelyk.

Posteriormente, la influencer describió como infantil la actitud de Celia, pues quiso dividir en grupos a los integrantes y decirle a quién no hablarle. “Celia Lora debería tener todo muy claro porque creció en la farándula, pero no, lo tenía todo al revés, como: ‘no le hables a tal, solo tienes que estar conmigo, eres una maldita porque le hablaste a Alicia Machado que es mi enemiga’, pero es un reality show, no es la vida real, pero bueno, no me quiere hablar y tampoco le voy a rogar la amistad a nadie”.

Finalmente, Mane dijo que Lora intentó desacreditarla al decirle que es famosa gracias a ella. “A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, traicionera, maldita, haces todo por dinero, bájate de tu tabique, no sabes hacer nada, ¿qué te pasa? creciste por mí, llegaste por mí y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La casa de los famosos”.

¿Qué dijo Celia Lora?

Lora estuvo presente en el programa Sale el Sol, también con Gustavo Adolfo Infante, donde promocionó la nueva portada de la revista Playboy, la cual protagoniza. Además de hablar de su trabajo para la publicación, Celia fue cuestionada sobre los comentarios de Manelyk y luego de ponerse visiblemente incómoda, aclaró que prefiere no hablar al respecto.

“Yo creo que no voy a hablar de eso porque no estamos en primaria, no… no sé”, dijo sin añadir nada más. Cabe aclarar que la conductora del programa tuvo que informarle lo que dijo Manelyk, pues al parecer la influencer no estaba al tanto de la entrevista.