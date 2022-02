Celia Lora habla de sus malas experiencias con pretendientes

MÉXICO.- Celia Lora compartió que ha recibido propuestas indecorosas en redes sociales que le resultan ofensivas y, aunque sus pretendientes son muchos, la estrella de reality es muy exigente con quienes le piden una cita. En su reciente entrevista para Ventaneando, habló de algunos detalles que la decepcionan al salir con alguien. "Aunque no sea mala onda ni muy lanzado, lo más fácil es que lo rechace", contó Lora.

Celia dijo que el pasado martes fue a comer a un lugar y una persona quiso pagarale la cuenta como un gesto de coqueteo; sin embargo, ella se molestó por esto. "Me querían pagar la cuenta, eso es pésima idea, yo me pongo pésima. Yo tengo mis domingos", dijo en el programa, aclarando que el dinero no la impresiona.

También confesó que le han propuesto enormes sumas por tener encuentros íntimos. Y recordó que un hombre intentó conquistarla mandándole una fotografía íntima:

"Hay un ridículo que me mandaba... era uno que estaba encuerado y tapado en billetes, aparte me dio risa porque yo estaba en Santorini y así: 'Por favor, hermano'. […] Van a vomitar porque es horrible", explicó.

Celia Lora en Playboy

Por último, habló de la reacción de sus padres ante los contenidos eróticos que ha realizado, como posar para la revista Playboy. "Mi papá nunca es mala onda y entiende mi profesión, mi mamá era a la que le molestaba al principio, pero ya ahorita lo presume, todo bien.... son buena onda que aceptan que es mi trabajo y a eso me dedico", aclaró.

Su más reciente colaboración con la revista fue el pasado 27 de enero, cuando protagonizó la portada del número especial con motivo del aniversario número 20 de la revista en México. Celia celebró su participación en la portada como una oportunidad de usar su sexualidad para empoderarse como mujer, según sus propias palabras.