Celia Lora se arrepiente de participar en 'La Casa de los Famosos'

MÉXICO.- Después de la amarga experiencia que tuvo Celia Lora en el reality La casa de los famosos en agosto de 2021, en el que además de pleitos con algunos integrantes señaló haber sido víctima de acoso y violencia por parte del cantante Pablo Montero, ahora la hija de Alex Lora planea darse una oportunidad en otra televisora.

"Tomé la mala decisión de ir a la mam… esta de Telemundo y eso me pesa. No tengo palabras para explicar cómo me arrepiento", reveló la modelo en entrevista con el portal Chisme No Like.

Sin embargo, Lora no tiene miedo de volver a darle una oportunidad a este formato, aunque ahora en Televisa, empresa que está preparando una nueva temporada del exitoso proyecto "Reto 4 elementos", que reúne a varias personalidades en un concurso para ganar 2 millones de pesos.

"Estoy viendo si me voy a 'Reto 4 elementos'. Todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije: ‘bueno ¿por qué no?’".

En 2018 la final el reality de retos físicos y mentales fue uno de los más vistos de la televisión, con más de 2 millones de espectadores, de acuerdo con Nielsen IBOPE; sin embargo, la segunda entrega no fue tan exitosa, pues compite con proyectos de Azteca como Exatlón y Survivor.

Una vida polémica

Celia, quien también ha participado en otros Realitys como "Acapulco Shore" ha destacado por ser extrovertida e irreverente. En 2019 fue encarcelada por 3 meses luego de haber atropellado a una persona mientras estaba conduciendo en estado de ebriedad. Ahora se dedica, además de algunos proyectos televisivos a ser influencer a través de redes sociales y youtuber, con más de 100 mil seguidores.