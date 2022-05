¿Madre controladora?: Usuarios recuerdan testimonio de maquillista sobre mamá de Belinda

MÉXICO.- Luego de tres meses guardando silencio sobre las razones de su ruptura, Christian Nodal hizo fuertes declaraciones sobre Belinda y su madre, la señora Belinda Schull. La exsuegra del cantante aplaudió en redes un comentario donde un usuario de redes sociales lo llamaba “naco” y le pedía a Belinda no regresar nunca con él.

Esto parece haber causado la ira del sonorense, quien usó su cuenta de Twitter para exhibir que Belinda solía pedirle dinero, además de señalar a la señora Schull de quitarle todo a su hija. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. […] Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal.

Este es el video vayan al perfil de esta chica y verán �� pic.twitter.com/PvsEnmGbbL — osiris�� (@osiiriis28) May 18, 2022

La publicación del intérprete dividió opiniones en redes sociales pues muchos consideran que fue excesivo haber expuesto a la cantante, mientras otros se han expresado en contra de Belinda y su familia por ser “aprovechadas”. Los internautas también recuperaron el video donde una maquillista que trabajó con Belinda describió a la mamá de la cantante como alguien sumamente controladora.

"Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra 'mamá Beli' y se sintió así como el silencio.La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de 'ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso'... yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá", narró la joven maquillista.

¿Belinda controlada por su mamá?

Según contó, propuso mandar una modelo maquillada a Belinda para que ella decidiera si le gustaba el look; sin embargo, la madre de la cantante le hizo saber que la palabra final no la tenía su hija, sino ella. "La señora sonrió como diciendo, aquí la master soy yo, y yo estoy diciendo que no le va a gustar y no le va a gustar".

"Mamá Beli nos mandó a lavarle la cara a todas las modelos... comienza la pasarela, sale Belinda, y yo me imaginaba que iba salir como de 'ábranse todas', y no, ella muy seriecita, tranquila, de 'mamá cómo me pongo, qué digo'", detalló.

Esta anécdota, que lleva varios meses en redes, vuelve a cobrar relevancia ahora que Nodal afirmó que la señora se aprovecha de su hija. Por ello, muchos usuarios opinan que es ella quien está detrás de los problemas que se han evidenciado con este reciente escándalo.