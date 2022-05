Belinda tiene prohibido tener novio

Ciudad de México.- Aunque Belinda se ha reservado ante su ruptura con Christian Nodal, esta ocasión remarcó que por ahora no quiere saber nada de amor.

El conductor Daniel Bisogno le cuestionó sobre su nueva vida en España, sobre sus amigos y recalcó que no tenía derecho a tener novio, por lo que la cantante respondió.

Danielito ahorita novio no está permitido, por ningún motivo, o sea, ya lo platicamos tú y yo, que ese tema está prohibido por el momento, pero amigos sí, los de la serie, me llevo muy bien con todos mis compañeros, además traigo a 4 que es mi fiel compañero, y lo adoro, o sea no puedo pedir más”

Rumores de romance de Belinda

Tras los cuestionamientos sobre los chisme de romance que surgieron con actores que convivió en los Premios Platino, Belinda contó: “no, ahorita no, la verdad es que no cada vez que me agarre un hombre guapo del brazo significa que hay algo, no, ahorita estoy muy tranquila, quiero tener amigos, tengo amigos, y me estoy concentrando en mi trabajo y esa es mi prioridad en este momento”.

Aun así, las preguntas en respecto al amor siguiento y sobre la duda de la lista de cualidades que tendría que tener una antigua pareja, la cantante replicó: “¡Ay, madre mía!, te lo juro que es en lo último que quiero ahorita, prefiero ni hablar de ese tema, no tengo nada qué decir, no, no, no… no quiero. Estoy muy feliz por ahora en este momento y trabajando mucho, es que no tengo tiempo de otra cosa y quiero tener amigos y pasármela bien, y estar tranquila”.