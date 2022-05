Belinda pone el trabajo antes que el amor

Ciudad de México.- La cantante Belinda expresó en entrevista que después de su ruptura con Christian Nodal ahora busca mucha paz para curar su alma, ya que los rumores sobre el anillo de compromiso han sido demasiado para ella.

La felicidad es mucho más simple de lo que a lo mejor uno piensa, y viene desde adentro, tienes que estar bien tú, porque si tú no estás bien, ni aunque llegue la persona más simpática, ni el más lindo, si tú no estás bien no puedes ni dar ese amor, ni tampoco lo puedes recibir”