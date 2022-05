¿Adiós amor? Christian Nodal aún habla con Belinda

Ciudad de México.- ¡Donde hubo fuego, cenizas quedan! Tras la escandalosa ruptura parece ser habrá una reconciliación con la actriz y aunque han pasado 3 meses, el cantante sigue mensajeando a Belinda.

“Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida” contestó a una reportera de Despierta America.

La periodista cuestionó al intérprete de 'Aquí abajo' si habían perdido comunicación, por lo que le respondió: “No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”. Y tal parece no es un amor superado pues agregó: “No es un no definitivo ni tampoco un sí definitivo”, dijo Christian.

Le perdono todo, que siga con esa mujer es diferente, lo esencial es perdonar"

aclaró sobre si era rencoroso con las mujeres.

El mayor exponente del género regional aclaró rumores de amoríos, pues contrario a lo que se pensaba, solo sale con amigas.